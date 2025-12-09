Expo Photo Street-Art et Loco par Dominique GODET Barbezieux-Saint-Hilaire

Expo Photo Street-Art et Loco par Dominique GODET

03 Av. Aristide Briand Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Début : Vendredi 2025-12-09 09:30:00

fin : 2025-12-23 18:00:00

2025-12-09

Street-art: des fresques, des graffitis, mais aussi les messages et les cris des graffeurs .

Loco: héritage des anciennes locomotives, et transmission du savoir (entretien, conduite) entre les générations.

03 Av. Aristide Briand Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 30 70 mediatheque@mairie-barbezieux.fr

English : Expo Photo Street-Art et Loco par Dominique GODET

Street-art: frescoes, graffiti, but also the messages and cries of graffiti artists.

Loco: legacy of old locomotives, and transmission of knowledge (maintenance, driving) between generations.

