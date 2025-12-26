Expo photo Villes et Campagnes, Ludo Bibliothèque Ondres Ondres

Expo photo Villes et Campagnes

À travers une sélection d’images, les membres du club photo du CCBT explorent les liens, les oppositions et les dialogues possibles entre les paysages urbains et ruraux.

Entre scènes de rue, instants du quotidien, espaces naturels et regards poétiques sur l’environnement, cette exposition invite le public à redécouvrir la richesse de nos cadres de vie.

Par Le club photo Arrêt sur Images du Centre Culturel et Social de Boucau et de Tarnos.

Visible du 9 janvier au 23 février, aux heures d’ouverture du public hors animations. .

