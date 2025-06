Expo photographie Frédéric GOARIN Quai Jacques de thézac Combrit 10 juillet 2025 10:00

Finistère

Expo photographie Frédéric GOARIN Quai Jacques de thézac Ancienne Coopérative Maritimr Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 10:00:00

fin : 2025-07-16 18:00:00

Date(s) :

2025-07-10

La photographie est ma façon de partager ces lieux magiques surtout maritimes en pays Bigouden. Ma pratique de la voile y est surement pour quelque chose.

Sainte-Marine est une grande source d’inspiration lumineuse qui est aussi un lieu chargé de souvenirs. Mon dossier a été sélectionné par la Mairie et c’est avec beaucoup de bonheur que j’expose dans l’Ancienne Coopérative Maritime pour le week-end du 14 juillet.

Mes images sont surtout de grands formats qu’il m’a fallu tout de même restreindre pour optimiser l’espace d’exposition.

Mes images sont un peu le reflet de mes émotions lors des prises de vues.

« Je capture la lumière ; je la laisse rentrer lentement dans la chambre noire ; doucement l’image est « révélée » sur le capteur ; ainsi, si nos paysages maritimes nous montrent parfois une matière brute et sauvage, je rends les paysages doux et poétiques mais aussi parfois dramatiques par la violence et l’intensité des couleurs. Suivant l’heure de prise de vue, la lumière monte en intensité et une mélancolie joyeuse m’envahit , c’est un grand bonheur d’être le témoin de ce moment, le figer pour le partager. » .

Quai Jacques de thézac Ancienne Coopérative Maritimr

Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 56 42 57

L’événement Expo photographie Frédéric GOARIN Combrit a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Destination Pays Bigouden Sud