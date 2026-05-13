expo. photographies d’Audrey Gros, Musée Paul Lafran, Saint-Chamas

expo. photographies d’Audrey Gros Samedi 23 mai, 15h00 Musée Paul Lafran Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Expo Photos : « ONEIRO » par Audrey Gros

(présence de l’artiste-photographe)

Décrocher du réel. Un pas, puis un autre, et quelque chose se déplace. Dedans. L’étang comme une mer intime, qui attend. La lumière qui s’attarde avant de s’évanouir. Ici, rien ne cherche à se montrer. Tout affleure. Pour dériver. On ne sait plus très bien si l’on regarde ou si l’on se souvient. ONEIROS, c’est une suite de glissements. Des moments où Saint-Chamas semble inventer ses propres songes. Peut-être un souvenir que vous avez déjà, sans le savoir. ONEIROS (du grec “rêve”)

Musée Paul Lafran 25 Rue Denfert, 13250 Saint-Chamas, France Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490508561 https://musee.saint-chamas.com Anciennement Musée des Amis du Vieux Saint-Chamas, le Musée est devenu municipal en 1983. Il porte, depuis le 10 mars 2000, le nom de Paul Lafran, Président fondateur de l’association des Amis du Vieux Saint-Chamas. Il est installé depuis 1951 au cœur du vieux village, dans l’ancien hôtel de ville du XVIIe siècle, sur la Place des Pénitents.

Il présente une salle consacrée à la vie locale (vêtements, témoignages de l’appartenance de Saint-Chamas au pays d’Arles, objets de la vie courante et documents religieux), une salle d’archéologie (objets découverts lors des fouilles entreprises par Paul Lafran) et une salle de peinture (représentations contemporaines de Saint-Chamas, ex-voto du XIXe siècle). Situé au coeur du vieux village, il est non adapté aux personnes à mobilité réduite,.

Expo Photos Noir et Blanc : « ONEIRO » par Audrey Gros

©Audrey Gros