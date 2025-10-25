Expo photos à Metzeral Metzeral

Jojo le blaireau et l’association Les baladins du Meyersbuhl organisent une exposition photos sur le thème La forêt vivante . Venez à la rencontre de nombreux photographes passionnés.

Ne manquer pas, cette année encore des photographes passionnés de nature vous invitent à leur expo photo, à la salle des fêtes de Metzeral, sur le thème de La foret vivante .

Vous pourrez échanger avec les photographes Guy Roth, Sylvain Schaff, Hervé Colard, Ludovic Ritter et Nathan Ansel qui assureront des permanences.

Organisé par Jojo Le Blaireau et l’association Les baladins du Meyersbuhl, entrée libre. .

Metzeral 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 60 03 reseaubaron@gmail.com

English :

Jojo le blaireau and the association Les baladins du Meyersbuhl are organizing a photo exhibition on the theme of The living forest . Come and meet many passionate photographers.

German :

Jojo der Dachs und der Verein Les baladins du Meyersbuhl organisieren eine Fotoausstellung zum Thema Der lebendige Wald . Treffen Sie zahlreiche begeisterte Fotografen.

Italiano :

Jojo le blaireau e l’associazione Les baladins du Meyersbuhl organizzano una mostra fotografica sul tema La foresta vivente . Venite a conoscere i numerosi fotografi appassionati.

Espanol :

Jojo le blaireau y la asociación Les baladins du Meyersbuhl organizan una exposición fotográfica sobre el tema El bosque vivo . Ven a conocer a los numerosos y apasionados fotógrafos.

