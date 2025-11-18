Expo Photos AFP La méca Bordeaux

Expo Photos AFP 18 novembre – 5 décembre La méca Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T19:00:00

Fin : 2025-12-05T09:00:00 – 2025-12-05T18:00:00

Une année grise.

Au fil des années, l’Agence France Presse est devenue un partenaire majeur des Tribunes de la presse. Des journalistes de l’AFP participent régulièrement aux débats et animent des ateliers. Leur expertise est essentielle.

Par ailleurs, une sélection de photos, tirées de l’actualité 2025 vue par les 450 reporters-photographes de l’Agence, est présentée dans le cadre des Tribunes.

Cette année, ce sera à la MÉCA, à Bordeaux, du 18 novembre au 7 décembre. Les photos sont issues pour certaines d’un livre à paraître dans le recueil annuel Regards de photographes (Éditions La Découverte).

L’année 2025 en photos

Elle n’a pas été avare d’événements dramatiques ou jubilatoires, empreints d’émotion ou prêtant à sourire. Certains, immortalisés par les journalistes de l’Agence, sont gravés dans une actualité

longue et déprimante. Ainsi de la rencontre humiliante pour lui entre le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et Donald Trump dans le Bureau Ovale en février. La presse internationale était là, convoquée par la Maison-Blanche, pour capter et diffuser cette séquence inouïe qui restera dans les annales. Le conflit au Proche-Orient s’inscrit, lui aussi, dans cette temporalité longue et douloureuse qui voit des civils, ici des Palestiniens chassés de leurs habitations et contraints de vivre dans une précarité extrême.

L’actualité 2025 ce fût également des catastrophes plus ou moins naturelles, des incendies spectaculaires dans le sud-est de la France, en Espagne, au Portugal et dans d’autres pays plus lointains.

Le dérèglement climatique est là qui fait sentir ses effets et pèse sur nos vies quotidiennes.

D’autres clichés, heureusement, mettent en avant une actualité plus souriante, plus insolite pour nous rappeler que la Terre abrite aussi des lieux de vie de toute beauté et que des moments de grâce existent.

Commissaire de l’exposition :

Stéphanie Garcia, Responsable de la promotion des contenus

photo à la direction de l’information de l’AFP

La méca Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine

(c) Saul Loeb/AFP