EXPO PHOTOS Castelnou
EXPO PHOTOS Castelnou mardi 9 décembre 2025.
EXPO PHOTOS
Castelnou Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-09
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-09
Exposition photos présentée par le Photoclub de Thuir avec le concours de la Municipalité de Castelnou
Vernissage lundi 08 décembre à 18 heures Salle du Tilleul
Entrée libre du 09 au 14 décembre
Mardi à vendredi 14h à 18h samedi & dimanche 10h à…
.
Castelnou 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 45 72
English :
Photo exhibition presented by the Photoclub de Thuir with the support of the Municipality of Castelnou
Opening Monday December 08 at 6 pm Salle du Tilleul
Free admission: December 09 to 14
Tuesday to Friday 2pm to 6pm Saturday & Sunday 10am to…
German :
Fotoausstellung präsentiert vom Photoclub de Thuir mit Unterstützung der Gemeinde Castelnou
Vernissage Montag, den 08. Dezember um 18 Uhr Salle du Tilleul
Freier Eintritt: vom 09. bis 14. Dezember
Dienstag bis Freitag 14h bis 18h Samstag & Sonntag 10h bis…
Italiano :
Mostra fotografica presentata dal Photoclub de Thuir con il sostegno del Comune di Castelnou
Inaugurazione lunedì 08 dicembre alle 18:00 Salle du Tilleul
Ingresso libero: dal 09 al 14 dicembre
Da martedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.00 Sabato e domenica dalle 10.00 alle…
Espanol :
Exposición fotográfica presentada por el Photoclub de Thuir con el apoyo del Ayuntamiento de Castelnou
Inauguración el lunes 08 de diciembre a las 18h Salle du Tilleul
Entrada gratuita: del 09 al 14 de diciembre
De martes a viernes de 14:00 a 18:00 Sábados y domingos de 10:00 a…
L’événement EXPO PHOTOS Castelnou a été mis à jour le 2025-11-18 par OTI ASPRES-THUIR