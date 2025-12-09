EXPO PHOTOS

Castelnou Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-09

fin : 2025-12-14

2025-12-09

Exposition photos présentée par le Photoclub de Thuir avec le concours de la Municipalité de Castelnou

Vernissage lundi 08 décembre à 18 heures Salle du Tilleul

Entrée libre du 09 au 14 décembre

Mardi à vendredi 14h à 18h samedi & dimanche 10h à…

Castelnou 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 45 72

English :

Photo exhibition presented by the Photoclub de Thuir with the support of the Municipality of Castelnou

Opening Monday December 08 at 6 pm Salle du Tilleul

Free admission: December 09 to 14

Tuesday to Friday 2pm to 6pm Saturday & Sunday 10am to…

German :

Fotoausstellung präsentiert vom Photoclub de Thuir mit Unterstützung der Gemeinde Castelnou

Vernissage Montag, den 08. Dezember um 18 Uhr Salle du Tilleul

Freier Eintritt: vom 09. bis 14. Dezember

Dienstag bis Freitag 14h bis 18h Samstag & Sonntag 10h bis…

Italiano :

Mostra fotografica presentata dal Photoclub de Thuir con il sostegno del Comune di Castelnou

Inaugurazione lunedì 08 dicembre alle 18:00 Salle du Tilleul

Ingresso libero: dal 09 al 14 dicembre

Da martedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.00 Sabato e domenica dalle 10.00 alle…

Espanol :

Exposición fotográfica presentada por el Photoclub de Thuir con el apoyo del Ayuntamiento de Castelnou

Inauguración el lunes 08 de diciembre a las 18h Salle du Tilleul

Entrada gratuita: del 09 al 14 de diciembre

De martes a viernes de 14:00 a 18:00 Sábados y domingos de 10:00 a…

