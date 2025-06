Expo photos Châteauneuf Hier / Aujourd’hui – Châteauneuf-sur-Cher 28 juin 2025 17:30

Au cœur du village, admirez cette exposition photo « Châteauneuf hier / aujourd’hui » en cheminant rue par rue.

L’association Etienne Ursin Bouzique souhaite vous partager les cartes postales et photos d’époque dans les vitrines des commerces et habitations de Châteauneuf-sur-Cher. Une exposition qui vous montre l’évolution de Châeauneuf-sur-Cher, durant un mois. .

Rue de la Chaussée

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 42 09

English :

In the heart of the village, admire this photo exhibition « Châteauneuf: yesterday / today » as you stroll along street by street.

German :

Im Herzen des Dorfes können Sie diese Fotoausstellung « Châteauneuf: gestern / heute » bewundern, indem Sie Straße für Straße gehen.

Italiano :

Nel cuore del villaggio, ammirate la mostra fotografica « Châteauneuf: ieri/oggi » mentre passeggiate strada per strada.

Espanol :

En el corazón del pueblo, admire esta exposición fotográfica titulada « Châteauneuf: ayer / hoy » mientras pasea calle por calle.

