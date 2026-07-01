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AGENDA · Cortevaix

Expo photos Cortevaix

samedi 25 juillet 2026 · Cortevaix

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
15 rue de l'Eglise
Ville
71460 Cortevaix
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Cortevaix

Expo photos

15 rue de l’Eglise Cortevaix Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-07-25

Exposition de photographies en couleur et noir et blanc sur le thème de l’eau, des animaux, en plus d’une mini-exposition de tenues de scène cabaret et de chapeaux. Formats des photographies divers, mais en 30 x 40 pour l’essentiel. Téléphoner est plus prudent.   .

15 rue de l’Eglise Cortevaix 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 20 99 50 

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English : Expo photos

L’événement Expo photos Cortevaix a été mis à jour le 2026-07-13 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

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