Expo photos Cortevaix
samedi 25 juillet 2026 · Cortevaix
Informations pratiques
Cortevaix
Expo photos
15 rue de l’Eglise Cortevaix Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-25
Exposition de photographies en couleur et noir et blanc sur le thème de l’eau, des animaux, en plus d’une mini-exposition de tenues de scène cabaret et de chapeaux. Formats des photographies divers, mais en 30 x 40 pour l’essentiel. Téléphoner est plus prudent. .
15 rue de l’Eglise Cortevaix 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 20 99 50
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English : Expo photos
L’événement Expo photos Cortevaix a été mis à jour le 2026-07-13 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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