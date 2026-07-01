Informations pratiques

Cortevaix

Expo photos

15 rue de l’Eglise Cortevaix Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-25

Exposition de photographies en couleur et noir et blanc sur le thème de l’eau, des animaux, en plus d’une mini-exposition de tenues de scène cabaret et de chapeaux. Formats des photographies divers, mais en 30 x 40 pour l’essentiel. Téléphoner est plus prudent. .

15 rue de l’Eglise Cortevaix 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 20 99 50

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English : Expo photos

L’événement Expo photos Cortevaix a été mis à jour le 2026-07-13 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès