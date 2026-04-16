Expo photos du club photo du val de Leyre Espace culturel Lucien Mounaix Biganos

Biganos

Expo photos du club photo du val de Leyre

Espace culturel Lucien Mounaix 1 Rue Pierre de Coubertin Biganos Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-04-18

Vingt neuvième édition de l’exposition annuelle de ce club photo renommé Vernissage le 18 avril à 11h30. .

Espace culturel Lucien Mounaix 1 Rue Pierre de Coubertin Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine photoclub.valdeleyre@free.fr

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English : Expo photos du club photo du val de Leyre

L’événement Expo photos du club photo du val de Leyre Biganos a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Coeur Bassin