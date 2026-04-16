Expo photos du club photo du val de Leyre Espace culturel Lucien Mounaix Biganos
Expo photos du club photo du val de Leyre Espace culturel Lucien Mounaix Biganos samedi 18 avril 2026.
Biganos
Expo photos du club photo du val de Leyre
Espace culturel Lucien Mounaix 1 Rue Pierre de Coubertin Biganos Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-04-18
Vingt neuvième édition de l’exposition annuelle de ce club photo renommé Vernissage le 18 avril à 11h30. .
Espace culturel Lucien Mounaix 1 Rue Pierre de Coubertin Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine photoclub.valdeleyre@free.fr
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English : Expo photos du club photo du val de Leyre
L’événement Expo photos du club photo du val de Leyre Biganos a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Coeur Bassin
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