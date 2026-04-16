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Expo photos du club photo du val de Leyre Espace culturel Lucien Mounaix Biganos

Expo photos du club photo du val de Leyre Espace culturel Lucien Mounaix Biganos

Expo photos du club photo du val de Leyre Espace culturel Lucien Mounaix Biganos samedi 18 avril 2026.

Lieu : Espace culturel Lucien Mounaix

Adresse : 1 Rue Pierre de Coubertin

Ville : 33380 Biganos

Département : Gironde

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Tarif : Gratuit

Biganos

Expo photos du club photo du val de Leyre

Espace culturel Lucien Mounaix 1 Rue Pierre de Coubertin Biganos Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-04-18

Vingt neuvième édition de l’exposition annuelle de ce club photo renommé Vernissage le 18 avril à 11h30.   .

Espace culturel Lucien Mounaix 1 Rue Pierre de Coubertin Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine   photoclub.valdeleyre@free.fr

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English : Expo photos du club photo du val de Leyre

L’événement Expo photos du club photo du val de Leyre Biganos a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Coeur Bassin

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