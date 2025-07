Expo photos école École maternelle et élémentaire Médis

Expo photos école École maternelle et élémentaire Médis vendredi 5 septembre 2025.

Expo photos école

École maternelle et élémentaire 2 Avenue du 4e zouave Médis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-05 17:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

Date(s) :

2025-09-05

Une exposition d’anciennes photos de classes des écoles sera organisées les 5 et 6 septembre par un collectif d’anciens élèves « Souvenirs d’école de Médis » s’est constitué il y a plusieurs mois.

.

École maternelle et élémentaire 2 Avenue du 4e zouave Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 16 01

English :

An exhibition of old school photos will be held on September 5 and 6, organized by a group of former pupils called « Souvenirs d’école de Médis » (Medis school memories), which was formed several months ago.

German :

Eine Ausstellung alter Klassenfotos der Schulen wird am 5. und 6. September von einem Kollektiv ehemaliger Schüler organisiert, das sich vor einigen Monaten unter dem Namen « Souvenirs d’école de Médis » zusammengefunden hat.

Italiano :

Il 5 e 6 settembre si terrà una mostra di vecchie foto di classi scolastiche organizzata da un gruppo di ex alunni chiamato « Souvenirs d’école de Médis », costituito alcuni mesi fa.

Espanol :

Los días 5 y 6 de septiembre tendrá lugar una exposición de fotos antiguas de las clases de la escuela, a cargo de un grupo de antiguos alumnos llamado « Souvenirs d’école de Médis », creado hace varios meses.

L’événement Expo photos école Médis a été mis à jour le 2025-07-24 par Royan Atlantique