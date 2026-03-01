Expo photos Écoute la Lumière Galerie de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer

Expo photos Écoute la Lumière

Galerie de l’Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Lumière & Mouvement

Exposition de Luc Robin

En recevant l’énergie du souffle dans le mouvement, le geste juste saisit l’harmonie de l’instant, présent par la Lumière, alors la clarté se spiritualise. ECOUTE LA LUMIERE (Luc Robin)

Photographe à Pont-Aven de 1977 à 1989, Luc Robin y exerce une activité de photographie de boutique, réalisant portraits, mariages et divers travaux photographiques. À partir de 1989 et jusqu’en 2018, il se consacre à la photographie publicitaire et industrielle ainsi qu’à la reproduction d’œuvres d’art, notamment pour le Musée des Beaux-Arts de Quimper. En parallèle, il développe une activité de création de carteries destinées à plusieurs monastères et abbayes en France.

Les mouvements réalisés pour les photographies Lumière & Mouvement le sont à la prise de vue, ce n’est en aucun cas un effet photoshop . .

Galerie de l’Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19

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L’événement Expo photos Écoute la Lumière Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-03-17 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme