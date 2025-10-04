Expo photos en plein air « La Bugade » Dans les rues Poudenx

Dans les rues Au bourg Poudenx Landes

L’association Poudenx Images présente une exposition de plus de 200 photos sur des fils à linges dans le bourg, à la façon de la bugade d’autrefois ; c’est à dire la grande lessive qu’on étendait sur les fils. Chaque membre du club y participe en choisissant d’exposer ses meilleurs clichés. De 10h à 20h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

Vin d’honneur offert, le samedi à 18h. .

Dans les rues Au bourg Poudenx 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 88 39 08 poudenximages@gmail.com

English : Expo photos en plein air « La Bugade »

The Poudenx Images association is presenting an exhibition of over 200 photos on washing lines in the village, in the style of the bugade of yesteryear, i.e. the big wash spread out on the lines. Each club member takes part, choosing to exhibit his or her best shots.

German : Expo photos en plein air « La Bugade »

Der Verein Poudenx Images präsentiert eine Ausstellung mit mehr als 200 Fotos auf Wäscheleinen im Dorf, nach Art der Bugade von früher; d. h. der großen Wäsche, die man auf die Leinen hängte. Jedes Mitglied des Clubs nimmt daran teil, indem es seine besten Bilder ausstellt.

Italiano :

L’associazione Poudenx Images presenta una mostra di oltre 200 foto sui fili del bucato del villaggio, nello stile delle bugade di un tempo, cioè il grande bucato che veniva steso sui fili. Tutti i membri del club partecipano, scegliendo di esporre i loro scatti migliori.

Espanol : Expo photos en plein air « La Bugade »

La asociación Poudenx Images presenta una exposición de más de 200 fotos sobre tendederos del pueblo, al estilo de la bugade de antaño, es decir, la gran colada que se extendía sobre los tendederos. Todos los miembros del club participan, eligiendo exponer sus mejores instantáneas.

