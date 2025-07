Expo photos et Conférence Rencontre avec l’Auteur de “Venezia” Route de la Mairie Thézac

Route de la Mairie Mairie Thézac Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-26 09:00:00

fin : 2025-07-26 12:30:00

2025-07-26

Conférence Photo Rencontre avec l’Auteur de “Venezia”

Venez rencontrer Tom Migot, photographe professionnel et auteur du livre “Venezia”, lors d’un évènement exceptionnel dans son village natal.

De 9h à 12h30 Mairie de Thézac

Venez découvrir une sélection de tirages photographiques, des terres d’Écosse à Venise, ainsi que son livre “Venezia”.

Échangez avec l’artiste sur son travail et repartez peut-être avec un exemplaire dédicacé ou un tirage d’art.

14h00 Conférence Gratuite Mairie de Thézac

De l’Histoire de la Photographie à Venise en passant par l’Écosse

Tom Migot vous embarque dans un voyage visuel captivant

• Une introduction vivante à l’histoire de la photographie

• Son approche artistique singulière, du portrait aux paysages sauvages

• Les coulisses de ses deux projets photographiques majeurs. .

Route de la Mairie Mairie Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +44 7850 324811 info@TomMigotPhotography.com

English : Expo photos et Conférence Rencontre avec l’Auteur de “Venezia”

Photo Conference Meet the Author of « Venezia »

Come meet Tom Migot, professional photographer and author of the book « Venezia, » at a special event in his hometown. Discover a selection of photographic prints, from Scotland to Venice.

German : Expo photos et Conférence Rencontre avec l’Auteur de “Venezia”

Fotokonferenz Treffen mit dem Autor von ?Venezia?

Treffen Sie Tom Migot, den professionellen Fotografen und Autor des Buches ?Venezia?, bei einer außergewöhnlichen Veranstaltung in seinem Heimatdorf. Erleben Sie eine Auswahl an Fotografien von Schottland bis Venedig

Italiano :

Conferenza fotografica Incontro con l’autore di « Venezia?

Venite a conoscere Tom Migot, fotografo professionista e autore del libro « Venezia », in occasione di un evento speciale nel suo paese natale. Venite a scoprire una selezione di stampe fotografiche, dalla Scozia a Venezia

Espanol : Expo photos et Conférence Rencontre avec l’Auteur de “Venezia”

Conferencia fotográfica Encuentro con el autor de ?Venezia?

Venga a conocer a Tom Migot, fotógrafo profesional y autor del libro « Venezia », en un acto especial en su pueblo natal. Venga a descubrir una selección de impresiones fotográficas, desde Escocia hasta Venecia

