EXPO PHOTOS EXPRESSIONS

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 16:00:00

fin : 2026-02-19 20:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Expo Photos Expressions artiste peintre Viviane Lacoste.

Salle Cal panche de 16h00 à 20h00

Sensible et soucieuse de faire plaisir, Viviane Lacoste recherche l’émotion et la beauté dans chaque image que je capture. La photo n’est pas l’image de qu…

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie lesanglesinfos@les-angles.com

English :

Photo exhibition Expressions by painter Viviane Lacoste.

Salle Cal panche from 16h00 to 20h00

Sensitive and eager to please, Viviane Lacoste seeks emotion and beauty in every image I capture. The photo is not the image of a…

L’événement EXPO PHOTOS EXPRESSIONS Les Angles a été mis à jour le 2026-01-30 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION