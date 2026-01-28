EXPO PHOTOS EXPRESSIONS Les Angles
Les Angles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Début : 2026-02-26 16:00:00
fin : 2026-02-26 20:00:00
2026-02-26
Expo Photos Expressions artiste peintre Viviane Lacoste.
Salle Cal panche de 16h00 à 20h00
Sensible et soucieuse de faire plaisir, Viviane Lacoste recherche l’émotion et la beauté dans chaque image que je capture. La photo n’est pas l’image de qu…
Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com
English :
Photo exhibition Expressions by painter Viviane Lacoste.
Salle Cal panche from 16h00 to 20h00
Sensitive and eager to please, Viviane Lacoste seeks emotion and beauty in every image I capture. The photo is not the image of a…
