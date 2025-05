Expo photos Fantastiques Forêts et Regards – Xonrupt-Longemer, 1 juin 2025 10:00, Xonrupt-Longemer.

Vosges

Expo photos Fantastiques Forêts et Regards D 430 Route des Crêtes Xonrupt-Longemer Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-01 10:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

2025-06-01

2025-09-01

Découvrir la forêt autrement, à travers le regard de 4 artistes aux sensibilités distinctes.Tout public

D 430 Route des Crêtes

Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 31 46

English :

Discover the forest in a different way, through the eyes of 4 artists with distinct sensibilities.

German :

Den Wald anders entdecken, durch den Blick von vier Künstlern mit unterschiedlichen Sensibilitäten.

Italiano :

Scoprite la foresta in modo diverso, attraverso gli occhi di 4 artisti con sensibilità diverse.

Espanol :

Descubra el bosque de una forma diferente, a través de los ojos de 4 artistas con sensibilidades distintas.

L’événement Expo photos Fantastiques Forêts et Regards Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2025-05-18 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES