Expo photos Fête de la Libération de Waldighoffen 1945 Waldighofen

Expo photos Fête de la Libération de Waldighoffen 1945 Waldighofen samedi 6 septembre 2025.

Expo photos Fête de la Libération de Waldighoffen 1945

4 rue des Écoles Waldighofen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-06 2025-09-07

Près de 200 clichés en noir et blanc, témoins silencieux d’un moment historique, qui dévoilent l’euphorie et l’espoir qui ont envahi le village, le 9 septembre 1945.

Pour son exposition annuelle, la trentaine membres du cercle d’histoire de Waldighoffen invite à plonger dans les archives photographiques de la fête de la Libération du 9 septembre 1945.

Près de deux cents clichés en noir et blanc, témoins silencieux d’un moment historique, qui dévoilent l’euphorie et l’espoir qui ont envahi le village après des années sombres.

Cette fête fut une journée mémorable comme l’attestent les photos. Des milliers de personnes étaient rassemblées dans les rues pour voir le défilé avec des chars. 0 .

4 rue des Écoles Waldighofen 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 6 02 50 26 43 josephhaas68@gmail.com

English :

Nearly 200 black-and-white photos, silent witnesses to a historic moment, reveal the euphoria and hope that invaded the village on September 9, 1945.

German :

Fast 200 Schwarz-Weiß-Aufnahmen, stille Zeugen eines historischen Moments, die die Euphorie und die Hoffnung enthüllen, die das Dorf am 9. September 1945 überfluteten.

Italiano :

Quasi 200 fotografie in bianco e nero, testimoni silenziosi di un momento storico, rivelano l’euforia e la speranza che hanno attraversato il villaggio il 9 settembre 1945.

Espanol :

Cerca de 200 fotografías en blanco y negro, testigos mudos de un momento histórico, revelan la euforia y la esperanza que invadieron el pueblo el 9 de septiembre de 1945.

L’événement Expo photos Fête de la Libération de Waldighoffen 1945 Waldighofen a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme du Sundgau