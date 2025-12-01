EXPO PHOTOS Images d’une Afrique heureuse Maison du tourisme Bellenaves

EXPO PHOTOS Images d’une Afrique heureuse

Maison du tourisme 8 grande rue Bellenaves Allier

Du 3 au 10 décembre, la Maison du Tourisme de Bellenaves accueille l’exposition photographique Images d’une Afrique heureuse , signée Jacques Trimouille.

English :

From December 3 to 10, the Maison du Tourisme in Bellenaves is hosting a photographic exhibition entitled Images d?une Afrique heureuse , by Jacques Trimouille.

