Informations pratiques

Rémuzat

Expo photos « ITINERANCES »

Espace culturel « La Cure » Rémuzat Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Exposition photos d’amateurs sur le thème « Sur la route… »

dans le nouvel espace culturel « La Cure » ouvert à cette occasion.

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Espace culturel « La Cure » Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 33 27 car26@laposte.net

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English :

Amateur photography exhibition on the theme « On the Road… »

at the new cultural space « La Cure, » opened for this occasion.

L’événement Expo photos « ITINERANCES » Rémuzat a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale