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AGENDA · Rémuzat

Expo photos « ITINERANCES » Rémuzat

samedi 26 septembre 2026 · Rémuzat

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Adresse
Espace culturel "La Cure"
Ville
26510 Rémuzat
Département
Drôme
Tarif

Rémuzat

Expo photos « ITINERANCES »

Espace culturel « La Cure » Rémuzat Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27

Exposition photos d’amateurs sur le thème « Sur la route… »
dans le nouvel espace culturel « La Cure » ouvert à cette occasion.
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Espace culturel « La Cure » Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 33 27  car26@laposte.net

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English :

Amateur photography exhibition on the theme « On the Road… »
at the new cultural space « La Cure, » opened for this occasion.

L’événement Expo photos « ITINERANCES » Rémuzat a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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