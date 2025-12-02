Expo photos Le bois sous tous ses aspects Nogent-sur-Vernisson

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Exposition concours photo 6ème édition Le bois sous tous ses aspects Venez voter pour vos photos préférées! la remise des prix se tiendra le jeudi 18 décembre à 17h à la médiathèque   .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76 

English :

Wood in all its forms photo exhibition

German :

Fotoausstellung Holz in all seinen Aspekten

Italiano :

Mostra fotografica Il legno in tutte le sue forme

Espanol :

Exposición fotográfica La madera en todas sus formas

