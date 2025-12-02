Expo photos Le bois sous tous ses aspects Nogent-sur-Vernisson
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Exposition concours photo 6ème édition Le bois sous tous ses aspects Venez voter pour vos photos préférées! la remise des prix se tiendra le jeudi 18 décembre à 17h à la médiathèque .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76
English :
Wood in all its forms photo exhibition
German :
Fotoausstellung Holz in all seinen Aspekten
Italiano :
Mostra fotografica Il legno in tutte le sue forme
Espanol :
Exposición fotográfica La madera en todas sus formas
