Expo photos « Les belles maisons anciennes du Vieux Puy » Bâtiments conventuels 1er étage Le Monastier-sur-Gazeille jeudi 31 juillet 2025.

Bâtiments conventuels 1er étage Accès Place du Vallat Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Début : 2025-07-31 09:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-07-31

Exposition de photos des belles et anciennes maisons du Puy-en-Velay.

Photos de Walter Huber, en collaboration avec la mairie du Monastier.

Visite libre et gratuite.

Vernissage le jeudi 31/07 à 17h30.

Bâtiments conventuels 1er étage Accès Place du Vallat Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 37 76

English :

Photo exhibition of the beautiful old houses of Le Puy-en-Velay.

Photos by Walter Huber, in collaboration with Le Monastier town council.

Free admission.

Opening on Thursday 31/07 at 5.30pm.

German :

Fotoausstellung über die schönen und alten Häuser von Le Puy-en-Velay.

Fotos von Walter Huber, in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeisteramt von Le Monastier.

Freie und kostenlose Besichtigung.

Vernissage am Donnerstag, 31.07. um 17:30 Uhr.

Italiano :

Mostra di foto delle belle case antiche di Le Puy-en-Velay.

Foto di Walter Huber, in collaborazione con il Comune di Le Monastier.

Ingresso libero.

Inaugurazione giovedì 31/07 alle 17.30.

Espanol :

Exposición de fotos de las hermosas casas antiguas de Le Puy-en-Velay.

Fotos de Walter Huber, en colaboración con el ayuntamiento de Le Monastier.

Entrada gratuita.

Inauguración el jueves 31/07 a las 17.30 h.

