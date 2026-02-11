EXPO PHOTOS “LES INVISIBLES” Médiathèque El Mil·lenari Toulouges
EXPO PHOTOS "LES INVISIBLES" Médiathèque El Mil·lenari Toulouges mardi 28 avril 2026.
Médiathèque El Mil·lenari Espace du 10 mai 1981 Toulouges Pyrénées-Orientales
Début : 2026-04-28 10:00:00
fin : 2026-04-28 17:00:00
2026-04-28
“La dénomination de l’objectif est de rendre les invisibles visibles et d’utiliser la photographie contre l’oubli de l’histoire”.
Médiathèque El Mil·lenari Espace du 10 mai 1981 Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie
our aim is to make the invisible visible, and to use photography to combat the oblivion of history.
