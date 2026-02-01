Expo Photos LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

Expo Photos

LONGNY AU PERCHE 20 Place de L’Hôtel de ville Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:30:00

fin : 2026-02-22 13:00:00

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-22

Exposition de Photographies par Véronique Abélès Les Belles endormies du Perche chez Cyrille Fassier.

Antiquités, brocante. .

LONGNY AU PERCHE 20 Place de L’Hôtel de ville Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 76 90 61 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Expo Photos

L’événement Expo Photos Longny les Villages a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Touisme des Hauts du Perche