Expo Photos LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

LONGNY AU PERCHE 20 Place de L’Hôtel de ville Longny les Villages Orne

Début : 2026-02-21 10:30:00
fin : 2026-02-22 13:00:00

2026-02-21 2026-02-22

Exposition de Photographies par Véronique Abélès Les Belles endormies du Perche chez Cyrille Fassier.
Antiquités, brocante.   .

