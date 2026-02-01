Expo Photos LONGNY AU PERCHE Longny les Villages
Expo Photos
LONGNY AU PERCHE 20 Place de L’Hôtel de ville Longny les Villages Orne
Début : 2026-02-21 10:30:00
fin : 2026-02-22 13:00:00
2026-02-21 2026-02-22
Exposition de Photographies par Véronique Abélès Les Belles endormies du Perche chez Cyrille Fassier.
Antiquités, brocante. .
LONGNY AU PERCHE 20 Place de L’Hôtel de ville Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 76 90 61 48
