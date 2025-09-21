Expo photos « Maisonsgoutte il y a un siècle » Maisonsgoutte
47 Grand’rue Maisonsgoutte Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-21
A l’occasion de ce demi-siècle d’existence, la SHVV s’associe aux journées du Patrimoine.
Les membres du comité, les délégués et sympathisants vous convient à (re)découvrir un ou plusieurs éléments des richesses architecturales, religieuse ou immatérielle dans chaque commune de la vallée de Villé.
