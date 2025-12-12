Expo Photos Marmande et autour…. par l’ASPTT Photo Médiathèque A. Camus Rue de la République Marmande
Expo Photos Marmande et autour…. par l’ASPTT Photo Médiathèque A. Camus Rue de la République Marmande mercredi 7 janvier 2026.
Expo Photos Marmande et autour…. par l’ASPTT Photo Médiathèque A. Camus
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-07 09:00:00
fin : 2026-01-31 12:30:00
Date(s) :
2026-01-07
Une nouvelle exposition réalisée par l’ASPTT Photo. À travers une série de clichés consacrés à Marmande et à ses environs, les photographes du club proposent un regard sensible et varié sur le territoire.
Une nouvelle exposition réalisée par l’ASPTT Photo. À travers une série de clichés consacrés à Marmande et à ses environs, les photographes du club proposent un regard sensible et varié sur le territoire. .
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95
English : Expo Photos Marmande et autour…. par l’ASPTT Photo Médiathèque A. Camus
A new exhibition by ASPTT Photo. Through a series of images dedicated to Marmande and the surrounding area, the club?s photographers offer a sensitive and varied view of the region.
L’événement Expo Photos Marmande et autour…. par l’ASPTT Photo Médiathèque A. Camus Marmande a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Val de Garonne