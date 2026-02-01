Expo photos Plum’images Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-21 10:30:00
fin : 2026-02-21 12:00:00
2026-02-21
Expo photo plum’images
Expo photo de 10h30 à 12h. Vernissage de l’exposition Plum’images un regard sur les oiseaux qui nous entourent par Bruno DAVID. Entrée libre .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04
English :
Plum’images photo exhibition
