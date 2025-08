Expo Photos Conservatoire de musique Royan

Conservatoire de musique 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime

Début : Dimanche 2025-09-02

fin : 2025-10-31

2025-09-02

L’atelier Photos d’Hubert Bouvet expose les travaux de ses élèves au Conservatoire de Musique.

Conservatoire de musique 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 31 59 78 royanartsplastiques@orange.fr

English :

Hubert Bouvet’s photo workshop exhibits his students’ work at the Conservatoire de Musique.

German :

Das Fotoatelier von Hubert Bouvet stellt die Arbeiten seiner Schüler im Musikkonservatorium aus.

Italiano :

Il laboratorio di fotografia di Hubert Bouvet espone i lavori dei suoi studenti al Conservatorio di Musica.

Espanol :

El taller de fotografía de Hubert Bouvet expone los trabajos de sus alumnos en el Conservatorio de Música.

