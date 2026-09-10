expo photos saint jean de sixt, Salle Charlemagne, Saint-Jean-de-Sixt

Informations pratiques

expo photos saint jean de sixt 19 et 20 septembre Salle Charlemagne Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir dans cette nouvelle expo :

– des photos de l’époque du XIXe siècle, qui retrace les différentes phases du village d’antan au Crêt, jusqu’au nouveau centre bourg. De 1868 à 1875, une nouvelle église, une Mairie-École et un presbytère furent construits.

– des photos et documents sur les anciens ponts : le vieux pont de l’Envers de 1899 et le pont de la Douane de 1831.

https://saintjeandesixt.wordpress.com

Salle Charlemagne place de l’ancienne école 74450 SAINT-JEAN-DE-SIXT Saint-Jean-de-Sixt 74450 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://saintjeandesixt.wordpress.com/actualites/ [{« link »: « https://saintjeandesixt.wordpress.com/nos-projets/ »}] parking à proximité

Venez découvrir notre nouvelle expo photos qui retrace les différentes phases du village d’antan au Crêt, jusqu’au centre village.

© Saint Jean de Sixt Patrimoine