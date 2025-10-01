Expo photos Les pirogues 2 rue du Mortier Plat Sainte-Anne-sur-Brivet

Le long du Brivet

Exposition photographique du club photo de Pontchâteau

du 1er au 31 octobre

Exposition visible pendant les heures d’ouvertures au public

Mercredi de 14h30 à 18h

Vendredi de 15h à 18h

Samedi de 9h30 à 12h30

Bibliothèque de Ste Anne sur Brivet 02 40 91 84 88

E.mail bibliosainteanne@cc-paysdepontchateau.fr .

Les pirogues 2 rue du Mortier Plat Bibliothèque Sainte-Anne-sur-Brivet 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

