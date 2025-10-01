Expo photos Les pirogues 2 rue du Mortier Plat Sainte-Anne-sur-Brivet
Expo photos Les pirogues 2 rue du Mortier Plat Sainte-Anne-sur-Brivet mercredi 1 octobre 2025.
Expo photos
Les pirogues 2 rue du Mortier Plat Bibliothèque Sainte-Anne-sur-Brivet Loire-Atlantique
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-01 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-08 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-15 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-22 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-29 2025-10-31
Le long du Brivet
Exposition photographique du club photo de Pontchâteau
du 1er au 31 octobre
Exposition visible pendant les heures d’ouvertures au public
Mercredi de 14h30 à 18h
Vendredi de 15h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h30
Renseignements
Bibliothèque de Ste Anne sur Brivet 02 40 91 84 88
E.mail bibliosainteanne@cc-paysdepontchateau.fr .
Les pirogues 2 rue du Mortier Plat Bibliothèque Sainte-Anne-sur-Brivet 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
