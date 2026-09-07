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Expo photos, Salle des fêtes, Grézieu-la-Varenne

samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Grézieu-la-Varenne

Expo photos, Salle des fêtes, Grézieu-la-Varenne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
34 grande rue 69290 Grézieu la varenne
Ville
69290 Grézieu-la-Varenne
Département
Rhône

Expo photos 19 et 20 septembre Salle des fêtes Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez découvrir la salle des fêtes rénovée ainsi qu’une expo photos autour d’artistes photographes.
Avec la participation des Amis du Patrimoine.

Salle des fêtes 34 grande rue 69290 Grézieu la varenne Grézieu-la-Varenne 69290 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Venez découvrir la salle des fêtes rénovée ainsi qu’une expo photos autour d’artistes photographes.

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