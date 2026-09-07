Expo photos, Salle des fêtes, Grézieu-la-Varenne

Informations pratiques

Expo photos 19 et 20 septembre Salle des fêtes Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez découvrir la salle des fêtes rénovée ainsi qu’une expo photos autour d’artistes photographes.

Avec la participation des Amis du Patrimoine.

Salle des fêtes 34 grande rue 69290 Grézieu la varenne Grézieu-la-Varenne 69290 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Venez découvrir la salle des fêtes rénovée ainsi qu’une expo photos autour d’artistes photographes.

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