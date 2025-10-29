Expo photos : TUMUR, une errance photographique en Mongolie, Alex Dinaut Galerie M Paris

Entre ville et steppe, rudesse et lumière, portraits et paysages, Alex

Dinaut explore les contrastes qui forgent les êtres et les territoires.

Ses images révèlent la bienveillance d’un peuple, la beauté d’une terre

immense, et la mue silencieuse d’un homme qui se relève.

Présentée ici en exposition, cette série s’inscrit dans la sortie du livre Tumur, tiré à 500 exemplaires : un récit photographique brut et poétique, forgé dans l’épreuve et offert à nos regards.

Événements autour de l’exposition

Une conférence/rencontre est organisée le dimanche 2 novembre à 17 h lors de laquelle Alex Dinaut présentera Tumur .

. Séances de signatures le jour du vernissage le mercredi 29 octobre

et le jour du finissage, le dimanche 2 novembre après la conférence.

Toutes les informations ici : https://galeriem.eu/expos/tumur.php

Vernissage le mercredi 29 octobre à partir de 18h.

En 2024, Alex DINAUT part en Mongolie pour réaliser un documentaire sur des militaires français souffrant de stress post-traumatique. Très vite, le voyage prend une autre dimension : une chute de cheval, la douleur, l’isolement, et ce nom offert par les Mongols, Tumur, le fer.

Du mercredi 29 octobre 2025 au dimanche 02 novembre 2025 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Galerie M 18 rue Lally Tollendal 75019 Paris

https://galeriem.eu/expos/tumur.php