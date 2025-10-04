Expo Photos Vézelise
Expo Photos Vézelise samedi 4 octobre 2025.
Expo Photos
20 Place de l’Hôtel de Ville Vézelise Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-05 12:00:00
Date(s) :
2025-10-04 2025-10-05
Samedi 04 et dimanche 05 octobre, Bernard FIDEL, Emmanuel MOUREY et les Fêlés de la Photo vous présentent une exposition photo au Grenier des Halles de Vézelise.
Samedi 04 14h 18h
Dimanche 05 10h 12h et 14h 18hTout public
0 .
20 Place de l’Hôtel de Ville Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est
English :
Saturday 04 and Sunday 05 October, Bernard FIDEL, Emmanuel MOUREY and Les Fêlés de la Photo present a photo exhibition at Grenier des Halles in Vézelise.
Saturday 04 14h 18h
Sunday 05: 10am 12pm and 2pm 6pm
German :
Am Samstag, den 04. und Sonntag, den 05. Oktober präsentieren Bernard FIDEL, Emmanuel MOUREY und die « Fêlés de la Photo » eine Fotoausstellung im « Grenier des Halles » in Vézelise.
Samstag 04: 14h 18h
Sonntag 05: 10h 12h und 14h 18h
Italiano :
Sabato 04 e domenica 05 ottobre, Bernard FIDEL, Emmanuel MOUREY e Les Fêlés de la Photo organizzano una mostra fotografica presso il Grenier des Halles di Vézelise.
Sabato 04 14h 18h
Domenica 05 10h 12h e 14h 18h
Espanol :
El sábado 04 y el domingo 05 de octubre, Bernard FIDEL, Emmanuel MOUREY y Les Fêlés de la Photo organizan una exposición fotográfica en el Grenier des Halles de Vézelise.
Sábado 04 14h 18h
Domingo 05 10h 12h y 14h 18h
L’événement Expo Photos Vézelise a été mis à jour le 2025-09-17 par OT DU PAYS DU SAINTOIS