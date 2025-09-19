Expo photos Village de Gîtes du Moulin Neuf Gétigné

Expo photos Village de Gîtes du Moulin Neuf Gétigné vendredi 19 septembre 2025.

Expo photos 19 et 20 septembre Village de Gîtes du Moulin Neuf Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:+ – 2025-09-19T18:+

Fin : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T17:+

Le temps des Journées du Patrimoine, l’association gétignoise « Images et Créations » investit l’ancien Moulin à Foulon et vous invite à venir découvrir sa nouvelle exposition.

Village de Gîtes du Moulin Neuf 10 rue de la Libauderie 44190 Gétigné Gétigné 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0678703358 http://www.gites-moulinneuf-44.fr https://www.facebook.com/gites.moulin.neuf L’association Les Amis du Moulin Neuf, créée en 1965, est engagée dans le tourisme social et solidaire.

Propriétaire et gestionnaire de 11 gîtes dans un ancien village de Tisserands en bord de Sèvre Nantaise à Gétigné, elle adhère à l’Union Nationale des Associations de Tourisme (UNAT), et oeuvre pour l’accès aux vacances pour tous.

En accueillant des publics divers et variés, elle favorise également la mixité sociale. Parking à l’entrée du village

@les amis du moulin neuf