EXPO Polyphoniques

Allée Aimé Richardeau Luynes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-03-14

Autour de nous, dans la profondeur de l’espace que nous ne pouvons que nous représenter maladroitement, les formes et les objets du monde se combinent et se superposent à partir de notre regard. Ils forment parfois d’heureux tableaux au milieu de l’aléatoire, et captent toute notre attention.

Luynes 37230 Indre-et-Loire

English :

All around us, in the depths of space that we can only clumsily imagine, the forms and objects of the world combine and superimpose themselves on our gaze. They sometimes form happy tableaux in the midst of randomness, capturing our full attention.

L’événement EXPO Polyphoniques Luynes a été mis à jour le 2026-01-30 par ADT 37