Expo quizz : illettrisme parlons-en ! Bibliothèque du Port Nice

Expo quizz : illettrisme parlons-en ! 3 et 4 octobre Bibliothèque du Port Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T13:30:00 – 2025-10-03T18:00:00
Fin : 2025-10-04T13:30:00 – 2025-10-04T18:00:00
Comprendre l’illettrisme et ses enjeux
Une exposition qui questionne, fait découvrir et encourage l’échange sur l’illettrisme auprès de différents publics (professionnels, jeunes, adultes, scolaires…)
En collaboration avec l’association Le Moutard
En partenariat avec le dispositif Lecture, Écriture et Théâtre pour tous
Bibliothèque du Port 5 rue de Maeyer, 06300 Nice, France Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493890946 http://bmvr.nice.fr
