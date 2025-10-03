Expo quizz : illettrisme parlons-en ! Bibliothèque du Port Nice

Expo quizz : illettrisme parlons-en ! Bibliothèque du Port Nice vendredi 3 octobre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T13:30:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-04T13:30:00 – 2025-10-04T18:00:00

Comprendre l’illettrisme et ses enjeux

Une exposition qui questionne, fait découvrir et encourage l’échange sur l’illettrisme auprès de différents publics (professionnels, jeunes, adultes, scolaires…)

En collaboration avec l’association Le Moutard

En partenariat avec le dispositif Lecture, Écriture et Théâtre pour tous

Bibliothèque du Port 5 rue de Maeyer, 06300 Nice, France Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493890946 http://bmvr.nice.fr

