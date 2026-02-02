Expo Reflets de territoire Mop de Capbreton Capbreton
Expo Reflets de territoire
Mop de Capbreton 54 Rue du Général de Gaulle Capbreton Landes
Début : 2026-02-04
fin : 2026-03-28
2026-02-04
Margaux Saura dévoile un regard singulier et décalé sur Capbreton et ses alentours Notre-Dame, l’entrée du port, le centre-ville, le littoral, ou encore les laisses de mer . Ses peintures, dessins, cartographies et sculptures témoignent d’un travail nourri par le mouvement, le territoire, les reflets et les liens. .
Mop de Capbreton 54 Rue du Général de Gaulle Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 96 05 mop@capbreton.fr
