Expo Reflets de territoire Mop de Capbreton Capbreton

Expo Reflets de territoire

Mop de Capbreton 54 Rue du Général de Gaulle Capbreton Landes

Début : 2026-02-04

fin : 2026-03-28

2026-02-04

Margaux Saura dévoile un regard singulier et décalé sur Capbreton et ses alentours Notre-Dame, l’entrée du port, le centre-ville, le littoral, ou encore les laisses de mer . Ses peintures, dessins, cartographies et sculptures témoignent d’un travail nourri par le mouvement, le territoire, les reflets et les liens. .

English : Expo Reflets de territoire

