Bernwiller

Expo Renc’Arts

25 rue Louis Werner Bernwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Exposition Le temps d’un rêve à Bernwiller promenade artistique dans un cadre paisible.

L’exposition Le temps d’un rêve à Bernwiller est une sortie culturelle originale organisée dans un jardin. Les visiteurs peuvent découvrir différentes œuvres comme des peintures, des collages et des créations artistiques autour du thème du rêve. Le cadre calme et naturel rend la visite agréable et permet de profiter d’un moment de détente. Cette exposition est idéale pour les personnes qui aiment l’art ou qui souhaitent découvrir une activité culturelle locale. .

25 rue Louis Werner Bernwiller 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 30 15

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English :

Exhibition %AB Le temps d’un r%EAve %BB %E0 Bernwiller: an artistic stroll through a peaceful setting.

L’événement Expo Renc’Arts Bernwiller a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du Sundgau