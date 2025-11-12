Expo Rétro Voyager autrement par la musique Saulxures-sur-Moselotte
Expo Rétro Voyager autrement par la musique Saulxures-sur-Moselotte mercredi 12 novembre 2025.
Expo Rétro Voyager autrement par la musique
11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-11-12 15:00:00
fin : 2025-12-12 18:00:00
Date(s) :
2025-11-12
Dans le cadre de Voyager autrement avec.la musique. Exposition Rétro venez découvrir ou redécouvrir l’histoire des vinyls , à la médiathèque.Tout public
0 .
11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 52 13 mediatheque-saulxures@cchautesvosges.fr
English :
As part of Voyager autrement avec.la musique. Come and discover or rediscover the history of vinyl at the media library.
German :
Im Rahmen von Voyager autrement avec.la musique. Ausstellung Retro entdecken oder wiederentdecken Sie die Geschichte der Vinylplatten , in der Mediathek.
Italiano :
Nell’ambito di Voyager autrement avec.la musique. Venite a scoprire o riscoprire la storia del vinile presso la mediateca.
Espanol :
En el marco de Voyager autrement avec.la musique. Venga a descubrir o redescubrir la historia del vinilo en la mediateca.
L’événement Expo Rétro Voyager autrement par la musique Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2025-11-07 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES