Expo Rétro Voyager autrement par la musique Saulxures-sur-Moselotte

Expo Rétro Voyager autrement par la musique

11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2025-11-12 15:00:00

fin : 2025-12-12 18:00:00

Dans le cadre de Voyager autrement avec.la musique. Exposition Rétro venez découvrir ou redécouvrir l’histoire des vinyls , à la médiathèque.Tout public

11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 52 13 mediatheque-saulxures@cchautesvosges.fr

English :

As part of Voyager autrement avec.la musique. Come and discover or rediscover the history of vinyl at the media library.

German :

Im Rahmen von Voyager autrement avec.la musique. Ausstellung Retro entdecken oder wiederentdecken Sie die Geschichte der Vinylplatten , in der Mediathek.

Italiano :

Nell’ambito di Voyager autrement avec.la musique. Venite a scoprire o riscoprire la storia del vinile presso la mediateca.

Espanol :

En el marco de Voyager autrement avec.la musique. Venga a descubrir o redescubrir la historia del vinilo en la mediateca.

