EXPO RÊVERIE D’ARTISTES Saint-Estève mercredi 4 février 2026.
Rue Mas Carbasse Saint-Estève Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-04 15:00:00
fin : 2026-02-14 18:30:00
2026-02-04
Exposition proposée par Fabrice Guiu, intitulée “Rêverie d’artistes”. Vernissage le 6 février à 18h30.
Rue Mas Carbasse Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 23 00
English :
Exhibition curated by Fabrice Guiu, entitled Rêverie d?artistes? Opening February 6 at 6:30pm.
