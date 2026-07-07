Informations pratiques

Plobannalec-Lesconil

Expo sculpture et photo Armelle Allouis et Jean-Paul Le Gall

Rue Jean Jaurès Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-13

La sculptrice-céramiste Armelle Allouis et le photographe Jean-Paul Le Gall exposent au Temple des Arts de Lesconil. .

Rue Jean Jaurès Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 20 22

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English :

L’événement Expo sculpture et photo Armelle Allouis et Jean-Paul Le Gall Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Destination Pays Bigouden