EXPO “Shèngmu Feng” par Sabrina Mollet | Bar de L’Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

EXPO “Shèngmu Feng” par Sabrina Mollet | Bar de L’Autre Lieu
Cherbourg-en-Cotentin 61 Rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-11 09:00:00
fin : 2025-10-14 17:30:00
Date(s) :
2025-09-11
???Rendez-vous à partir du 11 septembre et jusqu’au 14 octobre dans le bar de L’Autre Lieu pour une exposition intitulée Shèngmu Feng par Sabrina Mollet. .
Cherbourg-en-Cotentin 61 Rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73
L’événement EXPO “Shèngmu Feng” par Sabrina Mollet | Bar de L’Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin