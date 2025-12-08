Expo Silence ! On pousse Gaillan-en-Médoc
Rue de l’Hôtel de Ville Gaillan-en-Médoc Gironde
Une exposition initiatique sur le jardin.
Le jardin est par excellence le lieu de l’enfance, puisque l’enfant est par essence destiné à croître, à pousser. L’exposition se présente comme un petit récit initiatique à valeur documentaire. Mois après mois, le lecteur suit le rêve de Pierre et René créer leur jardin.
Dans le cadre du programme « Cultivons nos jardins » du Réseau des bibliothèques MCPI. .
Rue de l’Hôtel de Ville Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine
