Expo Silence ! On pousse Gaillan-en-Médoc

Expo Silence ! On pousse

Rue de l’Hôtel de Ville Gaillan-en-Médoc Gironde

Une exposition initiatique sur le jardin.

Le jardin est par excellence le lieu de l’enfance, puisque l’enfant est par essence destiné à croître, à pousser. L’exposition se présente comme un petit récit initiatique à valeur documentaire. Mois après mois, le lecteur suit le rêve de Pierre et René créer leur jardin.

Dans le cadre du programme « Cultivons nos jardins » du Réseau des bibliothèques MCPI. .

Rue de l’Hôtel de Ville Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine

