Expo Silence ! On pousse… Pauillac

Expo Silence ! On pousse… Pauillac mardi 21 octobre 2025.

Expo Silence ! On pousse…

13 Rue Aristide Briand Pauillac Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-11-17

Date(s) :

2025-10-21

Une exposition initiatique sur le jardin.

Le jardin est par excellence le lieu de l’enfance, puisque l’enfant est par essence destiné à croître, à pousser. L’exposition se présente comme un petit récit initiatique à valeur documentaire. Mois après mois, le lecteur suit le rêve de Pierre et René créer leur jardin.

En partenariat avec biblio.gironde.

Dans le cadre du programme « Cultivons nos jardins » du Réseau des bibliothèques Médoc Cœur de Presqu’île. .

