Expo sur grand-écran Caravage Ciné Palace Saint-Rémy-de-Provence

Expo sur grand-écran Caravage

Mardi 2 décembre 2025 à partir de 18h30. Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Retrouvez l’exposition sur grand écran de Caravage

Mystère, intrigue, beauté, passion, meurtre… Venez découvrir Caravage sous une nouvelle lumière.



Après cinq ans de production, voici le film le plus abouti sur l’un des plus grands artistes de tous les temps: Caravage. Passant en revue chef-d’œuvre après chefs-d’œuvre et proposant une scène imaginée montrant l’artiste à la veille de sa mort, ce nouveau film révèle Caravage comme jamais auparavant.



Phil Grabsky et David Bickerstaff, cinéastes récompensés par plusieurs prix, dévoilent les indices dissimulés dans ses incroyables toiles et en déduisent le récit de vie de Caravage. Sa curieuse manie de se dépeindre dans ses tableaux, déguisé ou non, ouvre une fenêtre sur sa vie psychique et ses difficultés personnelles. Rejoignez nous pour témoigner de la vie d’un des artistes les plus brillants, complexes et controversés de l’histoire de l’art.



Les chefs-d’œuvre de Caravage sont reconnaissables par tous. Personne ne pourrait reproduire son coup de pinceau unique mêlant ténébrisme, naturalisme et anticonformisme et ses personnages forts et saisissants.



Ses formidables toiles captivent l’attention du public depuis des siècles. Mais il reste un mystère plus profond à explorer: que disent ces chefs-d’œuvres de l’homme qui tient le pinceau? Suivez nous pour découvrir les nombreux indices qui nous permettent enfin de comprendre la vie et la mort de cet homme remarquable. .

Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 67 87 cinepalace13210@orange.fr

See Caravage’s exhibition on the big screen

Sehen Sie sich die Ausstellung über Caravage auf der großen Leinwand an

Guardate la mostra di Caravaggio sul grande schermo

Vea la exposición Caravaggio en pantalla grande

