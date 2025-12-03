Animal souvent mal aimé, discret et pourtant bien présent dans nos villes, la fouine est au cœur d’un suivi que Nicolas Blanchard mène depuis plus d’un an à travers la capitale, mêlant observations nocturnes, pièges photo, enregistrements audio et documentation scientifique.

Chaque rencontre est une histoire : celle d’un individu que l’on apprend à reconnaître, d’un territoire urbain qu’il explore, d’un lien fragile avec l’humain.

Cette exposition vise à rendre visibles ces scènes nocturnes que personne ne voit, à raconter la vie d’un animal qui suscite à la fois la fascination et le rejet. Elle s’inscrit dans une démarche de médiation naturaliste, mais aussi artistique, en proposant un regard sensible sur une faune urbaine souvent reléguée dans l’ombre.

Exposition en libre accès sur les horaires d’ouverture de la Maison Paris Nature

Nicolas Blanchard, photographe et vidéaste animalier, naturaliste passionné par la faune sauvage expose à la Maison Paris Nature ses photos centrées sur la fouine à Paris.

Du mercredi 03 décembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :

gratuit Tout public.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

maisonparisnature@paris.fr