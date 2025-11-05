Expo sur le futur quartier Hébert ! Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Le projet Hébert se

concrétise ! D’ici 2030, le quartier de la Chapelle poursuivra sa

transformation pour offrir un cadre de vie toujours plus apaisé, accessible et

agréable. Situé entre les rues de l’Evangile et Cugnot, le projet Hébert

proposera des logements, des commerces et services de proximité, des bureaux

ainsi que des locaux d’activité artisanale. Il fera également la part belle à

la nature en ville, avec un square et une promenade plantée.

À travers cette

exposition, découvrez la programmation, les ambitions environnementales et

l’aménagement des espaces publics de votre futur quartier.

Une expo proposée par Espaces Ferroviaires.

Un projet urbanistique important entre le 19e et le 18e, à découvrir sur les murs de la bibliothèque Maurice Genevoix.

Du mercredi 05 novembre 2025 au mardi 02 décembre 2025 :

gratuit

Tout public. A partir de 10 ans. Jusqu’à 132 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-05T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-03T00:59:59+01:00

Date(s) :

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR