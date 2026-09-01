[Expo]: Talents cachés Assigny
samedi 19 septembre 2026 · Assigny
Informations pratiques
Assigny
[Expo]: Talents cachés
5 Route des Merisiers Assigny Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour les journées européennes du patrimoine, le village d’Assigny convie tous les talents cachés !
Venez nombreux pour les découvrir, trouver l’inspiration et peut-être vous aussi, révéler votre talent !
Pour les journées européennes du patrimoine, le village d’Assigny convie tous les talents cachés !
Couture, sculptures, peintures, photographies…
Venez nombreux pour les découvrir, trouver l’inspiration et peut-être vous aussi, révéler votre talent ! .
5 Route des Merisiers Assigny 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 26 27 32
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English :
These photos are of the aforementioned barn:
Inaugurated
« My playground: wide-eyed, I scan and stage… this is my re-creation ». Waldrenn
L’événement [Expo]: Talents cachés Assigny a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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