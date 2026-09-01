Informations pratiques

Assigny

[Expo]: Talents cachés

5 Route des Merisiers Assigny Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les journées européennes du patrimoine, le village d’Assigny convie tous les talents cachés !

Venez nombreux pour les découvrir, trouver l’inspiration et peut-être vous aussi, révéler votre talent !

Pour les journées européennes du patrimoine, le village d’Assigny convie tous les talents cachés !

Couture, sculptures, peintures, photographies…

Venez nombreux pour les découvrir, trouver l’inspiration et peut-être vous aussi, révéler votre talent ! .

5 Route des Merisiers Assigny 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 26 27 32

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English :

These photos are of the aforementioned barn:

Inaugurated

« My playground: wide-eyed, I scan and stage… this is my re-creation ». Waldrenn

L’événement [Expo]: Talents cachés Assigny a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du Grand Sancerrois