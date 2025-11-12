Expo talents d’ici Petit déj’ rencontre avec les créateurs Maison du Tourisme Bellenaves

Expo talents d’ici Petit déj’ rencontre avec les créateurs

Maison du Tourisme 8 grande rue Bellenaves Allier

Début : 2025-11-12 09:30:00

fin : 2025-11-12 11:30:00

2025-11-12

La Maison du tourisme vous invite à rencontrer les créateurs de l’expo Talents d’ici autour d’un café.

Maison du Tourisme 8 grande rue Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75

English :

The Maison du tourisme invites you to meet the creators of the Talents d’ici exhibition over a coffee.

German :

Das Maison du Tourisme lädt Sie ein, die Schöpfer der Ausstellung Talents d’ici bei einer Tasse Kaffee zu treffen.

Italiano :

La Maison du tourisme vi invita a incontrare i creatori della mostra Talents d’ici davanti a un caffè.

Espanol :

La Maison du tourisme le invita a conocer a los creadores de la exposición Talents d’ici tomando un café.

