Expo talents d'ici Petit déj' rencontre avec les créateurs Maison du Tourisme Bellenaves mercredi 12 novembre 2025.
Maison du Tourisme 8 grande rue Bellenaves Allier
Début : 2025-11-12 09:30:00
fin : 2025-11-12 11:30:00
2025-11-12
La Maison du tourisme vous invite à rencontrer les créateurs de l'expo Talents d'ici autour d'un café.
Maison du Tourisme 8 grande rue Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75
English :
The Maison du tourisme invites you to meet the creators of the Talents d'ici exhibition over a coffee.
German :
Das Maison du Tourisme lädt Sie ein, die Schöpfer der Ausstellung Talents d'ici bei einer Tasse Kaffee zu treffen.
Italiano :
La Maison du tourisme vi invita a incontrare i creatori della mostra Talents d'ici davanti a un caffè.
Espanol :
La Maison du tourisme le invita a conocer a los creadores de la exposición Talents d'ici tomando un café.
