EXPO TALENTS EN GÉVAUDAN AUTHENTIQUE Marvejols

Exposition Talents en Gévaudan Authentique

De leurs idées et de leurs mains naissent des créations toutes plus belles, étonnantes et utiles les unes que les autres…

C’est par cette réflexion que l’équipe de l’Office de Tourisme a choisi de convier pour cette 2ème édition Les Talents en Gévaudan Authentique, ses créateurs d’ici (Grèzes, Palhers, Bourgs sur Colagne, Recoules de Fumas, Marvejols…) pour découvrir leur savoir-faire.

Ainsi, artistes, artisans, associations vous exposent leurs réalisations fabriquées localement avec passion.

Idéal pour se donner des idées de cadeaux avec les fêtes d’année qui approchent, cette exposition se veut être la vitrine et la mise en avant de nos talents locaux parfois méconnus…Certains articles seront en vente ! .

English :

Talents en Gévaudan Authentique exhibition

From their ideas and their hands come creations, each more beautiful, astonishing and useful than the last…

With this in mind, the Tourist Office team decided to invite local designers (Grèzes, Palhers, Bourgs sur Colagne, Recoules de Fumas, Marvejols…) to this 2nd edition of Talents en Gévaudan Authentique.

German :

Ausstellung Talents en Gévaudan Authentique (Talente im authentischen Gévaudan)

Aus ihren Ideen und Händen entstehen Kreationen, von denen eine schöner, erstaunlicher und nützlicher als die andere ist…

Aus diesem Grund hat das Team des Fremdenverkehrsamtes beschlossen, für die zweite Ausgabe der Ausstellung Talents en Gévaudan Authentique (Talente im authentischen Gévaudan) die Schöpfer der Region (Grèzes, Palhers, Bourgs sur Colagne, Recoules de Fumas, Marvejols…) einzuladen.

Italiano :

I talenti dell’autentica mostra di Gévaudan

Dalle loro idee e dalle loro mani nascono creazioni, ognuna più bella, sorprendente e utile dell’altra…

In quest’ottica, il team dell’Ufficio del Turismo ha deciso di invitare i designer locali (Grèzes, Palhers, Bourgs sur Colagne, Recoules de Fumas, Marvejols…) a partecipare alla 2a mostra Talents en Gévaudan Authentique.

Espanol :

Talentos en la auténtica exposición de Gévaudan

De sus ideas y sus manos surgen creaciones, cada una más bella, sorprendente y útil que la anterior…

Con esta idea en mente, el equipo de la Oficina de Turismo decidió invitar a diseñadores locales (Grèzes, Palhers, Bourgs sur Colagne, Recoules de Fumas, Marvejols…) a participar en el 2º Salón Talents en Gévaudan Authentique.

